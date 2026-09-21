«Тоттенхэм» хочет зимой подписать Гиббс-Уайта: трансфер оценивается в €145 млн

Дата публикации: 21-09-2026 23:10

«Тоттенхэм» проявляет интерес к 26-летнему полузащитнику «Ноттингем Форест» Моргану Гиббс-Уайту. Лондонский клуб рассматривает возможность приобретения футболиста во время зимнего трансферного окна, а главным инициатором потенциального перехода называется главный тренер команды Роберто Де Дзерби.

По данным инсайдера Экрема Конура, итальянский специалист лично заинтересован в приглашении Гиббс-Уайта. Де Дзерби считает, что английский хавбек способен добавить «Тоттенхэму» креативности и разнообразия при развитии атак через центр поля.

При этом возможный трансфер выглядит крайне непростым. Конур отмечает, что нынешняя оценка Гиббс-Уайта составляет 145 миллионов евро. Такая сумма способна стать серьёзным препятствием для лондонского клуба даже несмотря на значительные расходы в летнее трансферное окно.

Этим летом «Тоттенхэм» уже потратил на приобретение новых игроков более 350 миллионов евро. Однако серьёзные вложения пока не привели к успешному старту команды в чемпионате Англии. После пяти туров АПЛ лондонцы Де Дзерби набрали всего 2 очка и занимают последнее место в турнирной таблице.

Сам Гиббс-Уайт начал сезон результативно. В пяти матчах за «Ноттингем Форест» полузащитник забил один гол и сделал две результативные передачи. Его действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2028 года, что также усиливает переговорные позиции «Ноттингем Форест» в случае официального предложения от «Тоттенхэма».

Зимой лондонскому клубу предстоит решить, готов ли он вести переговоры о столь дорогом переходе ради усиления центральной зоны полузащиты.