Экс-игрок «Барселоны» вспомнил свои матчи против «Реала» и оценил работу арбитров 

Дата публикации: 22-09-2026 23:32

Карлес Решак считает, что появление VAR так и не решило главную проблему современного футбола — спорные решения арбитров. Бывший игрок и тренер «Барселоны» уверен, что видеосистема не привела к заметным изменениям в судействе, а «Реал» исторически находился в более выгодном положении.

Свое мнение Решак высказал в программе El cafè d’idees на радио 2Cat. Бывший футболист каталонцев вспомнил период собственной игровой карьеры и заявил, что мадридский клуб традиционно получал больше благоприятных решений от арбитров.

«На протяжении всей истории командой, которой больше всех благоволили [судьи] не только в Испании, но и в Европе, был «Реал». Во времена, когда я играл, мы всё время проигрывали», — сказал Решак.

При этом отношение специалиста к VAR изначально было положительным. Он рассчитывал, что технология позволит исправить очевидные ошибки, которые раньше невозможно было пересмотреть. В частности, речь шла об эпизодах с пересечением мячом линии ворот, когда после решения арбитра изменить результат уже было нельзя.

Но после нескольких лет использования системы Решак пришел к другому выводу. По его мнению, появление VAR не устранило старые проблемы, связанные с главными арбитрами и их помощниками.

«Если раньше существовали проблемы с судьёй и лайнсменами, сейчас они остались теми же, плюс чиновники VAR. Мы не добились большого прогресса, ситуация такая же, как и раньше», — отметил бывший игрок «Барселоны».

Тема судейства в Испании в последнее время вновь оказалась в центре внимания. Ранее президент Ла Лиги ответил «Реалу» после критики работы арбитров в матче с «Атлетико».