«Манчестер Юнайтед» нацелился на защитника «Кристал Пэлас» Тайрика Митчелла 

Дата публикации: 22-09-2026 23:35

«Манчестер Юнайтед» продолжает искать варианты для усиления левого фланга обороны и обратил внимание на Тайрика Митчелла из «Кристал Пэлас». 27-летний защитник входит в число футболистов, за ситуацией которых манкунианцы следят в нынешнем сезоне.

Главная причина интереса к Митчеллу связана с его контрактом. Соглашение игрока с «Кристал Пэлас» рассчитано до конца сезона, поэтому уже в ближайшие месяцы вокруг его будущего может возникнуть серьезная трансферная конкуренция. Сам клуб из Лондона намерен не допустить ухода футболиста и работает над продлением договора.

Football Insider отмечает, что в «Манчестер Юнайтед» отдельно учитывают опыт Митчелла в английской Премьер-лиге. Руководство клуба хочет найти защитника, которому не придется долго привыкать к требованиям чемпионата и особенностям местного футбола.

Позиция левого защитника остается одной из проблемных для «МЮ». Летом манкунианцы так и не смогли приобрести футболиста на этот участок поля, поэтому укрепление фланга вновь может стать одной из главных задач клуба в следующем трансферном окне.

Митчелл подходит под требования команды еще и благодаря стабильным выступлениям за «Кристал Пэлас». В прошлом сезоне он провел все матчи чемпионата Англии, а всего уже сыграл 212 встреч за лондонский клуб в Премьер-лиге. Кроме того, защитник помог команде добиться успеха в Лиге конференций.

При этом «Манчестер Юнайтед» не единственный претендент на футболиста. Интерес к Митчеллу проявляют также «Ливерпуль» и «Челси». Если «Кристал Пэлас» не сумеет договориться с защитником о новом контракте, борьба за его подписание может обостриться.