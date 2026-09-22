Сафонов рассказал, что для него значит номинация на звание лучшего вратаря 2026 года 

Дата публикации: 22-09-2026 23:39

Голкипер «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов прокомментировал свою номинацию на премию лучшему вратарю мира по итогам 2026 года. Для российского футболиста это стало признанием результатов, которых он добился за последний год в составе парижского клуба.

Особенно значимым достижением Сафонова стала победа в Лиге чемпионов УЕФА в составе «ПСЖ» в прошлом сезоне. После этого российский голкипер оказался среди претендентов на индивидуальную награду.

Сафонов признался, что сама номинация стала для него приятным моментом, однако он не считает ее главной целью. Вратарь связал попадание в список кандидатов прежде всего с ежедневной работой и усилиями, которые были вложены в карьеру на протяжении последнего года.

«Для меня это результат моей работы, проведённой за последний год. 100% это просто тяжёлая работа. И для меня важно… Не скажу, что важно, что оценили. Это важно видеть, что есть плоды у того, чем я живу и что делаю. Безусловно, это приятно. Но не больше того», — сказал Сафонов в видео, опубликованном на YouTube-канале сборной России по футболу.

В последние годы 31-летний Сафонов закрепился в «ПСЖ», куда перебрался из «Краснодара». Российский вратарь получил возможность бороться за самые престижные клубные трофеи Европы и в прошлом сезоне вместе с парижанами дошел до главного успеха — победы в Лиге чемпионов.

Теперь достижение Сафонова получило индивидуальное продолжение. Его кандидатура вошла в число претендентов на звание лучшего голкипера мира по итогам 2026 года.