Антони Марсьяль ведёт переговоры с ЦСКА и «Краснодаром» 

Дата публикации: 22-09-2026 23:47

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль рассматривает возможность продолжения карьеры в российской Премьер-лиге. 30-летний француз, который сейчас не связан контрактом с каким-либо клубом, получил несколько предложений и уже ведёт переговоры по поводу дальнейшего места работы.

Как сообщает Mirror, среди команд, проявляющих интерес к Марсьялю, находятся московский ЦСКА и «Краснодар». Российские клубы вошли в число претендентов на футболиста, который в данный момент изучает варианты продолжения карьеры сразу в нескольких чемпионатах.

При этом финансово привлекательные предложения форвард уже успел отклонить. По данным источника, Марсьяль отказался от перехода в ливийский «Аль-Иттихад», предложивший ему контракт общей стоимостью более € 15 млн. Помимо российских и ливийского клубов, ситуацию вокруг француза отслеживают представители нескольких испанских команд. В их числе называется «Малага».

Марсьяль пока не торопится с окончательным выбором. Сообщается, что нападающий намеренно отложил решение о своем будущем до нынешней международной паузы. Теперь француз должен определиться среди оставшихся вариантов и выбрать следующий этап карьеры.

Потенциальный переход в российский чемпионат при этом имеет дополнительную особенность. Одним из факторов, который может повлиять на решение футболиста, остается отсутствие российских клубов в еврокубковых турнирах. Из-за исключения команд из России из международных соревнований ЦСКА и «Краснодар» не могут предложить Марсьялю участие в Лиге чемпионов, Лиге Европы или Лиге конференций.

На протяжении карьеры француз выступал за «Лион», «Монако», «Манчестер Юнайтед», «Севилью» и «АЕК». Наибольшую известность Марсьяль получил во время выступлений за манкунианцев, где провёл несколько сезонов. Сейчас футболист находится в статусе свободного агента и может выбрать новый клуб без необходимости согласовывать трансфер с прежней командой.