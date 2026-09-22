«Бавария» готовит предложение «Ливерпулю» по Флориану Вирцу 

Дата публикации: 22-09-2026 23:50

Флориан Вирц может оказаться в центре трансферных слухов уже в ближайшее зимнее окно. Полузащитник «Ливерпуля» привлек внимание нескольких европейских клубов, а наиболее серьезный интерес к нему проявляет мюнхенская «Бавария».

Как сообщает Football Insider, руководство «Ливерпуля» не исключает вариант с рассмотрением предложений по 23-летнему футболисту. При этом речь идет именно о возможном зимнем трансфере, который сам английский клуб не считает желательным. Уход Вирца в середине сезона по-прежнему оценивается как маловероятный сценарий.

Ситуация может измениться, если «Бавария» решит перейти от интереса к конкретным действиям. Мюнхенский клуб внимательно следит за развитием событий и способен подготовить официальное предложение английской стороне.

Сам Вирц, как утверждает источник, не исключает возвращения в Германию. Футболист заинтересован в возможности снова выступать в Бундеслиге, а вариант с «Баварией» рассматривается им с особым интересом. Однако для такого перехода мюнхенцам сначала предстоит договориться с «Ливерпулем».

Вирц знаком с немецким футболом по выступлениям за «Байер», где он стал одним из ключевых игроков команды. Именно в леверкузенском клубе полузащитник получил широкое признание и привлек внимание ведущих европейских команд.

Помимо «Баварии», в число претендентов на футболиста входит «Челси». Лондонский клуб также следит за ситуацией вокруг Вирца. Дополнительным фактором в пользу возможного интереса «синих» являются отношения игрока с новым главным тренером команды. Они хорошо знают друг друга по совместной работе в «Байере».

Таким образом, ближайшее зимнее трансферное окно может стать важным для будущего Вирца. «Ливерпуль» не стремится расставаться с полузащитником посреди сезона, но готов изучить предложения, если они поступят. «Бавария» при этом продолжает следить за ситуацией и может попытаться вернуть немецкого футболиста в Бундеслигу.