«Челси» вновь заинтересовался 18-летним форвардом «Милана» Камардой 

Дата публикации: 22-09-2026 23:52

«Челси» снова рассматривает возможность подписания нападающего «Милана» Франческо Камарды. 18-летний итальянец по-прежнему находится в поле зрения лондонского клуба, который вновь начал внимательно следить за ситуацией вокруг молодого футболиста.

Как сообщает TEAMtalk, интерес к Камарде связан в том числе с его нынешним положением в «Милане». Форвард не получает достаточного количества игрового времени после назначения Рубена Аморима на пост главного тренера команды. Такая ситуация может заставить представителей футболиста внимательнее оценивать варианты продолжения карьеры.

При этом нынешний клуб Камарды не демонстрирует готовности расставаться с одним из самых перспективных молодых игроков. «Милан» уже сталкивался с интересом английских команд к форварду в 2024 году и тогда предпринял серьезные усилия, чтобы сохранить футболиста.

В результате сторонам удалось договориться о продлении контракта. Руководство итальянского клуба по-прежнему рассчитывает на Камарду и не занимается активным поиском команды, которая могла бы его подписать.

Несмотря на это, представители игрока осведомлены о возобновившемся интересе со стороны «Челси». Лондонский клуб продолжает следить за развитием ситуации и может вернуться к вопросу о трансфере, если положение нападающего в «Милане» не изменится.

Ранее Камарда уже привлекал внимание сразу нескольких клубов из Англии. В 2024 году интерес к юному форварду проявляли не только «Челси», но и другие представители английского футбола. Однако «Милан» тогда сумел сохранить футболиста, который считался одним из наиболее перспективных воспитанников клуба.

Теперь ситуация вновь может стать предметом обсуждений на трансферном рынке. «Милан» не намерен инициировать продажу Камарды, однако отсутствие регулярной практики способно повлиять на дальнейшие планы самого игрока и его представителей.