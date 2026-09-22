«Реал» раскрыл диагноз Вальверде после поражения от «Атлетико» 

Дата публикации: 22-09-2026 23:54

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде получил серьёзное повреждение в матче 7-го тура Ла Лиги против «Атлетико». Встреча завершилась поражением мадридской команды со счётом 1:2, а после финального свистка клуб сообщил результаты медицинского обследования футболиста.

Вальверде пострадал в одном из игровых эпизодов, когда нападающий «Атлетико» Ли Кан Ин наступил ему на голеностоп. Хавбек сумел продолжить встречу, однако после игры ему потребовалось дополнительное обследование.

Медицинская служба «Реала» провела необходимые тесты и установила характер повреждения. Обследование выявило у футболиста растяжение связок левой лодыжки третьей степени.

«После тестирования, проведённого сегодня нашему игроку Феде Вальверде медицинской службой «Реала», у футболиста было диагностировано растяжение связок левой лодыжки третьей степени», — говорится в заявлении пресс-службы мадридского клуба.

Сроки восстановления Вальверде «Реал» пока не назвал. Теперь футболисту предстоит пройти курс лечения и восстановления, после чего медицинский штаб сможет оценить сроки его возвращения к тренировкам и матчам.

Повреждение стало дополнительной проблемой для мадридской команды после дерби. Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью после финального свистка отдельно высказался о работе арбитров и раскритиковал судейство в матче с «Атлетико».

Таким образом, «Реал» завершил встречу не только потерей трёх очков, но и серьёзной травмой одного из ключевых полузащитников. О дальнейших сроках восстановления Вальверде клуб должен сообщить дополнительно.