«Челси» и «Арсенал» включились в борьбу за полузащитника «Фейеноорда» 

Дата публикации: 22-09-2026 23:57

Полузащитник «Фейеноорда» Гиваи Зехиэль оказался в сфере внимания сразу двух лондонских клубов. 22-летний футболист заинтересовал «Челси» и «Арсенал», которые уже начали следить за его выступлениями в преддверии январского трансферного окна.

Как сообщает Caught Offside, представители обеих команд внимательно изучают ситуацию вокруг нидерландского хавбека. При этом «Фейеноорд» не намерен расставаться с игроком на невыгодных условиях.

Интерес к Зехиэлю со стороны европейских клубов появился еще летом. Тогда французский «Лилль» направил в «Фейеноорд» предложение на € 17 млн, однако роттердамский клуб отказался его принимать. Сейчас ситуация может развиваться иначе: по информации источника, руководство команды готово рассмотреть продажу полузащитника примерно за € 30 млн.

Причина повышенного интереса к футболисту — его результативность в нынешнем сезоне. Зехиэль уже успел принять участие в восьми матчах во всех турнирах, записав на свой счет пять забитых мячей и четыре результативные передачи. Для центрального полузащитника это весьма заметные показатели на старте сезона.

Контракт игрока с «Фейеноордом» действует до лета 2029 года. Благодаря продолжительному соглашению нидерландский клуб сохраняет сильную позицию на переговорах и не испытывает необходимости продавать футболиста зимой.

При этом потенциальная сумма сделки значительно превышает текущую оценку Зехиэля на Transfermarkt. Согласно данным портала, рыночная стоимость 22-летнего хавбека составляет € 10 млн. «Фейеноорд» же, судя по информации Caught Offside, рассчитывает получить за своего игрока в три раза больше.

Теперь ситуация вокруг Зехиэля может получить развитие уже в январе. «Челси» и «Арсенал» продолжают наблюдать за полузащитником, а его выступления в ближайшие месяцы способны повлиять на дальнейший интерес английских клубов.