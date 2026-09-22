Холанд не забыл необычное обещание болельщика «МЮ» и дал ему совет 

Дата публикации: 22-09-2026 23:59

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд решил напомнить болельщику «Манчестер Юнайтед» Фрэнку Илетту о необычном обещании, которое тот дал почти два года назад.

В октябре 2024 года Илетт заявил, что перестанет стричься до тех пор, пока «красные дьяволы» не одержат пять побед подряд. С тех пор история получила продолжение, а волосы болельщика заметно выросли.

Поводом для нового обмена репликами стала публикация о свежей стрижке Холанда. Илетт отреагировал на нее и предположил, что норвежский форвард мог изменить прическу из-за его истории, однако указал на одну деталь.

«Не думаю, что пост имел отношение ко мне. Иначе он сделал бы её после пятой победы (в матче с «Манчестер Юнайтед»), а не после седьмой с «Сандерлендом»!» — написал болельщик.

Холанд не стал оставлять сообщение без ответа. Форвард «Манчестер Сити» обратился к Илетту с короткой рекомендацией: «Подстриги свои волосы, парень».

На данный момент фанат «Манчестер Юнайтед» продолжает выполнять свое обещание. Самая длинная прядь его волос уже достигла примерно 35 см.

Необычная история Илетта регулярно привлекает внимание футбольных болельщиков. Теперь к ней подключился и Холанд, который решил лично напомнить поклоннику «МЮ» о необходимости наконец-то отправиться в парикмахерскую.