Александер Блессин возглавил «Боруссию» Мёнхенгладбах и подписал контракт до 2028 года 

Дата публикации: 23-09-2026 00:02

«Боруссия» из Мёнхенгладбаха определилась с новым главным тренером после неудачного начала сезона в Бундеслиге. Команду возглавил Александер Блессин, с которым клуб заключил соглашение до 2028 года. О назначении 53-летнего специалиста «Боруссия» объявила на официальном сайте.

Блессин приступает к работе после ухода Эугена Полански. Клуб расстался с прежним наставником в середине сентября, когда команда проиграла все четыре первых матча чемпионата Германии.

После стартовой серии поражений мёнхенгладбахская команда оказалась на последней строчке турнирной таблицы. По итогам четырёх туров «Боруссия» занимает 18-е место и пока не набрала очков.

Для Блессина новое назначение станет очередным этапом тренерской карьеры в европейском футболе. Немец успел поработать сразу в нескольких странах. В его послужном списке значатся «РБ Лейпциг», итальянский «Дженоа», бельгийские «Юнион Сент-Жиллуа» и «Остенде».

Также специалист возглавлял «Санкт-Паули». При Блессине команда выступала в высшем дивизионе Германии, однако по итогам сезона покинула Бундеслигу.

Теперь перед 53-летним тренером стоит задача вывести «Боруссию» из Мёнхенгладбаха из нижней части таблицы и исправить положение команды после крайне неудачного старта. Руководство клуба рассчитывает, что смена тренерского штаба позволит прервать серию поражений и стабилизировать результаты уже в ближайших матчах чемпионата.

Контракт Блессина рассчитан до 2028 года, что свидетельствует о долгосрочных планах клуба в отношении нового специалиста.