Стало известно, когда «Барселона» вернётся на обновлённый «Камп Ноу» 

Дата публикации: 23-09-2026 00:03

«Барселона» в ближайшее время снова будет вынуждена проводить домашние матчи не на «Камп Ноу». Каталонский клуб планирует завершить текущий сезон на своей основной арене, после чего команда переедет на стадион «Олимпик Льюис Компанис», более известный как «Монжуик».

Как сообщает ESPN, о планах клуба рассказал казначей «Барселоны» Ферран Оливе во время общего собрания членов организации. По его словам, следующий сезон каталонцы начнут уже на временной арене. Возвращение на реконструированный «Камп Ноу» запланировано на январь 2028 года.

К этому моменту обновлённый стадион сможет принять 95 тысяч зрителей. В дальнейшем руководство клуба собирается увеличить вместимость ещё на 10 тысяч мест. Ожидается, что перед сезоном-2028/2029 «Камп Ноу» будет рассчитан уже на 105 тысяч болельщиков.

Продолжение масштабной реконструкции потребовало от «Барселоны» дополнительных финансовых вложений. Из-за задержек при реализации проекта члены клуба одобрили дополнительное финансирование в размере € 510 млн. В результате общая стоимость работ приблизилась к € 2 млрд.

Переезд команды на временный стадион также обходится клубу дорого. За два сезона, проведённых на арене имени Льюиса Компаниса, операционные расходы «Барселоны» составили почти € 17 млн. Ещё € 24 млн потребовалось непосредственно на организацию переезда.

При этом обновлённый «Камп Ноу» должен получить не только современный вид, но и крупное футбольное событие. УЕФА ранее определил арену «Барселоны» местом проведения финала Лиги чемпионов 2029 года.

Для стадиона это станет уже третьим финалом главного европейского клубного турнира. До этого решающие матчи Лиги чемпионов проходили на «Камп Ноу» в 1989 и 1999 годах.