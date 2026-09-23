Андрей Шевченко назвал Паоло Мальдини лучшим защитником в истории 

Дата публикации: 23-09-2026 00:06

Бывший нападающий «Милана» Андрей Шевченко высоко оценил своего экс-партнёра по итальянскому клубу Паоло Мальдини. Ныне президент Украинской футбольной ассоциации вспомнил легендарного защитника и отдельно отметил его лидерские качества и человеческие принципы.

Шевченко выступал вместе с Мальдини за «Милан» и успел хорошо узнать итальянца не только как футболиста, но и как человека. По словам украинца, его бывший одноклубник обладал сильным характером и был настоящим лидером команды.

«Лидер, очень харизматичный, очень сильный человек, пример для всех, наверное, лучший защитник в мире за всю историю. Очень правильный, принципиальный человек с очень правильными взглядами», — сказал Шевченко.

Мальдини всю профессиональную карьеру провёл в «Милане» и стал одним из главных символов клуба. Защитник дебютировал за основную команду в 1984 году и на протяжении десятилетий оставался ключевой фигурой итальянского футбола.

Шевченко также является одной из легенд «Милана». Украинский форвард выступал за команду с 1999 по 2006 год, а затем ещё один сезон провёл в составе «россонери» после возвращения из «Челси». Вместе с Мальдини он выиграл чемпионат Италии и Лигу чемпионов.

Слова Шевченко подчёркивают не только футбольный авторитет Мальдини, но и его влияние внутри команды. Для бывшего партнёра украинца итальянец был человеком, который сочетал лидерство на поле с принципиальностью и сильными личными качествами.