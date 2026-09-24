Киммих рассказал, как Клопп может изменить атмосферу в сборной Германии 

Дата публикации: 24-09-2026 01:09

Капитан сборной Германии Йозуа Киммих рассказал, каких изменений ожидает от национальной команды после назначения Юргена Клоппа. Для немецкого специалиста работа со сборной станет новым этапом карьеры — до этого он тренировал только клубы.

Клопп ранее возглавлял «Майнц», дортмундскую «Боруссию» и «Ливерпуль». Теперь перед специалистом стоит задача работать с национальной командой, а Киммих считает, что одним из главных изменений должно стать возвращение прежней командной идентичности.

По мнению капитана Германии, речь идет не только о происходящем непосредственно во время матчей. Киммих отметил, что футболисты должны изменить отношение друг к другу, общую атмосферу внутри коллектива и то, как команда показывает себя за пределами поля.

«Думаю, в первую очередь [изменится] наше отношение как на поле, так и за его пределами. А также внутри команды. Для нас будет важно заново обрести нашу ДНК и идентичность», — сказал Киммих. Его слова приводит Bayern & Germany в социальной сети X.

Полузащитник подчеркнул, что командная идентичность должна проявляться непосредственно в игре. По его словам, болельщики и окружающие должны видеть ее в поведении футболистов, их взаимодействии и отношении к сборной.

«Эта идентичность отражается на футбольном поле — в том, как мы представляем себя внешнему миру, в том, как работаем, в том, как играем друг для друга и как относимся друг к другу. Это будет видно», — добавил Киммих.

Таким образом, капитан сборной Германии связал приход Клоппа не только с возможными тактическими изменениями. В центре внимания, по его словам, окажется внутреннее состояние команды, ее отношение к футболу и взаимодействие между игроками.