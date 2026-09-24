Давид Алаба продолжит карьеру в Италии после ухода из «Реала» 

Дата публикации: 24-09-2026 01:11

Давид Алаба определился с новым клубом после ухода из мадридского «Реала». Австрийский защитник достиг устной договорённости о переходе в итальянский «Удинезе». Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

По данным источника, переговоры между сторонами уже завершены и основные условия сделки согласованы. Теперь клубу и футболисту осталось оформить необходимые юридические документы. После завершения этой процедуры «Удинезе» сможет официально объявить о подписании Алабы.

Для 34-летнего защитника переход в итальянский чемпионат станет новым этапом карьеры. Ранее Алабу связывали сразу с несколькими известными клубами. В числе претендентов назывались «Рома», «Лацио» и «Барселона», однако в итоге футболист остановил свой выбор на «Удинезе».

Последние пять лет австриец провёл в составе «Реала». Алаба перебрался в Мадрид в 2021 году после завершения выступлений за мюнхенскую «Баварию». За мадридский клуб защитник провёл 132 матча во всех турнирах, забил пять голов и сделал девять результативных передач.

Летом 2026 года Алаба покинул «Реал» и получил статус свободного агента. Благодаря этому «Удинезе» сможет оформить переход без выплаты трансферной компенсации испанскому клубу.

Теперь для завершения сделки осталось уладить формальности. Если юридические процедуры пройдут без задержек, следующим клубом в карьере Алабы станет «Удинезе».