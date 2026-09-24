Хавьер Агирре вернулся в клубный футбол и возглавил «Валенсию» 

Дата публикации: 24-09-2026 01:16

«Валенсия» определилась с новым главным тренером. Испанский клуб объявил о назначении 67-летнего Хавьера Агирре, который сменил прежнего наставника команды после неудачного начала сезона в Ла Лиге.

Последним местом работы мексиканского специалиста была национальная команда Мексики. Агирре руководил сборной с 2024 по 2026 год и завершил работу с командой после чемпионата мира.

На мировом первенстве 2026 года мексиканцы под руководством Агирре смогли выйти в 1/8 финала. На этой стадии турнира сборная Мексики встретилась с Англией и уступила со счётом 2:3.

Теперь специалист возвращается к работе на клубном уровне. Перед ним поставлена задача изменить положение «Валенсии», которая крайне неудачно начала нынешний чемпионат Испании.

После семи туров Ла Лиги сезона-2026/2027 «летучие мыши» располагаются на 19-м месте в турнирной таблице. В активе команды только четыре набранных очка.

Первый серьёзный вызов для Агирре уже близко. В следующем туре чемпионата Испании «Валенсия» проведёт выездной матч с «Расингом». Новому тренеру предстоит в короткие сроки подготовить команду к этой встрече и начать исправлять турнирное положение.

Для Агирре работа в «Валенсии» станет очередным этапом продолжительной тренерской карьеры. Мексиканский специалист ранее возглавлял клубы в Испании и других странах, а также несколько раз работал со сборной Мексики.