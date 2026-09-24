«Наполи» не договорился с Де Брёйне о продлении контракта 

Дата публикации: 24-09-2026 01:18

Кевин Де Брёйне может покинуть «Наполи» по окончании текущего сезона. Переговоры итальянского клуба с бельгийским полузащитником о продлении контракта пока не привели к соглашению и фактически зашли в тупик.

Как сообщает известный инсайдер Николо Скира в социальной сети X, действующее соглашение 35-летнего футболиста рассчитано до следующего лета. На данный момент стороны не смогли найти решение, которое устроило бы и клуб, и игрока.

Если ситуация не изменится, Де Брёйне завершит выступления за неаполитанскую команду после окончания сезона. По информации Скиры, вероятность ухода опытного полузащитника сейчас оценивается как высокая.

Де Брёйне присоединился к «Наполи» перед прошлым сезоном и сразу получил важную роль в команде. За первый сезон в Италии бельгиец провёл 21 матч во всех турнирах, забил пять голов и сделал четыре результативные передачи.

При этом полноценный сезон без проблем со здоровьем провести футболисту не удалось. Де Брёйне неоднократно пропускал матчи из-за различных травм, что ограничило количество его появлений на поле.

Несмотря на возраст и физические проблемы, полузащитник продолжил выступать на международном уровне. Летом 2026 года Де Брёйне принял участие в чемпионате мира в составе сборной Бельгии. Бельгийская команда дошла до четвертьфинала турнира.

Теперь будущее футболиста зависит от дальнейшего хода переговоров с «Наполи». Если стороны не смогут договориться о новом соглашении, летом 2027 года Де Брёйне сможет покинуть клуб после завершения действующего контракта.