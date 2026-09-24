Клопп запретил футболистам Германии телефоны во время процедур и стрижки на сборах 

Дата публикации: 24-09-2026 01:22

Новый главный тренер сборной Германии Юрген Клопп начал менять внутренний распорядок национальной команды. Как сообщает Bild, немецкий специалист установил для футболистов ряд строгих правил, которые должны соблюдаться во время тренировочных сборов.

Одно из нововведений касается использования мобильных телефонов. По информации источника, игрокам запрещено пользоваться смартфонами в тренажёрном зале и во время массажа. Таким образом, Клопп намерен ограничить отвлекающие факторы в моменты, которые непосредственно связаны с подготовкой футболистов.

Изменения коснулись и внешнего вида игроков. На время сборов футболистам запрещено делать стрижки. Кроме того, Клопп установил единое время для ужина — все представители команды должны приходить к столу одновременно.

Отдельное правило касается посещений со стороны родственников и близких. Согласно информации Bild, такие визиты теперь разрешены только в исключительных случаях. Таким образом, тренерский штаб стремится сделать распорядок сборной более организованным.

Клопп возглавил сборную Германии летом 2026 года. До перехода на работу в национальную команду последним местом работы специалиста был «Ливерпуль», который он покинул после завершения сезона.

Перед назначением Клоппа немецкая сборная выступила на чемпионате мира — 2026. Команда дошла до стадии 1/16 финала, где неожиданно уступила Парагваю. Победителем турнира стала сборная Испании.

Теперь Клоппу предстоит подготовить национальную команду к следующему циклу. Одновременно специалист уже начал перестраивать не только игровые процессы, но и повседневный уклад сборной, введя более жёсткие требования к поведению футболистов во время пребывания в расположении команды.