Анчелотти объяснил, почему талантам из Бразилии сложно закрепиться в Европе 

Дата публикации: 24-09-2026 01:24

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти рассказал о проблеме, которая, по его мнению, мешает молодым футболистам из страны успешно переходить во взрослый футбол. Итальянский специалист считает, что талантливые игроки слишком часто оказываются без необходимой игровой практики.

Анчелотти отметил, что недостаток матчей становится препятствием для развития молодых бразильцев. Речь идет как о футболистах, остающихся в чемпионате Бразилии, так и о тех, кто уезжает в Европу сразу после достижения совершеннолетия.

«Тренерский штаб сборной Бразилии считает, что проблема с молодыми бразильскими игроками заключается в том, что они не взрослеют, потому что не играют. Они не играют в чемпионате Бразилии и не играют за границей», — сказал Анчелотти. Его слова цитирует The Touchline в соцсети Х.

Главный тренер бразильской сборной отдельно остановился на ситуации с молодыми футболистами, которые перебираются в Европу в возрасте 18-19 лет. По словам Анчелотти, переход в известный европейский клуб сам по себе не гарантирует игроку возможности регулярно выходить на поле.

В качестве примера специалист привёл Эндрика и Эстевао. Оба футболиста покинули Бразилию еще в юном возрасте и отправились в европейский футбол, где оказались в структурах топ-клубов.

«Возьмём, к примеру, случаи Эндрика или Эстевао: они уезжают из Бразилии в 18-19 лет, попадают в топ-клуб Европы и не получают там игрового времени», — отметил Анчелотти.

По мнению итальянского тренера, регулярные матчи имеют принципиальное значение для перехода от юношеского футбола к взрослому уровню. Если молодой игрок не получает достаточного количества минут после переезда в Европу, его развитие может замедлиться.

Анчелотти продолжает формировать состав сборной Бразилии с учётом подготовки команды к следующим международным турнирам. Опыт работы с молодыми футболистами позволяет тренеру оценивать не только их технические способности, но и то, насколько регулярно они выступают на клубном уровне.