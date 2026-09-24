Ибрагимович отказался признавать превосходство Месси и Роналду в необычном челлендже

Дата публикации: 24-09-2026 01:27

Златан Ибрагимович принял участие в необычном футбольном челлендже, в котором ему предложили сохранять молчание до тех пор, пока ведущий не назовёт игрока, которого швед считает сильнее себя.

Испытание быстро превратилось в своеобразную проверку уверенности бывшего нападающего. Ведущий один за другим называл известных футболистов, однако Ибрагимович продолжал молчать и не давал понять, что какое-либо из предложенных имён заставило его изменить правила игры.

В списке оказались Ферран Торрес, Уэйн Руни, Роберт Левандовски, Килиан Мбаппе, Роналдо, Криштиану Роналду и Лионель Месси. Даже после упоминания игроков, которых принято относить к числу величайших футболистов своего поколения, Ибрагимович не прервал челлендж.

В какой-то момент швед решил обратиться к ведущему и фактически предложил ему продолжать перечисление футболистов.

«Брат, мы можем сидеть здесь хоть весь день, если хочешь. Так что продолжай называть игроков, пока у тебя есть силы», — сказал Ибрагимович. Его слова приводит TyC Sports.

Таким образом, бывший форвард сборной Швеции не стал называть конкретного футболиста, которого считает лучше себя. При этом само поведение Ибрагимовича полностью соответствует его публичному образу футболиста, который на протяжении карьеры всегда демонстрировал огромную уверенность в собственных возможностях.

За свою карьеру швед выступал за целый ряд европейских грандов. В числе его клубов были «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселона», «Милан», «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед». Ибрагимович также является лучшим бомбардиром в истории сборной Швеции.