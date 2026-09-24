«Вольфсбург» отпустил Кристиана Эриксена по просьбе футболиста 

Дата публикации: 24-09-2026 01:38

Кристиан Эриксен больше не является игроком «Вольфсбурга». Немецкий клуб объявил о досрочном расторжении контракта с датским полузащитником по просьбе самого футболиста.

Спортивный директор «Вольфсбурга» Дитер Хекинг отметил, что клуб изначально оставил решение о будущем игрока за ним. После обращения Эриксена руководство команды согласилось прекратить действие соглашения.

«Нам было ясно, что решение о его будущем зависит от Кристиана. Мы хотели предоставить ему эту свободу в данной ситуации и теперь удовлетворили его просьбу о расторжении контракта. Он уже многого добился за свою выдающуюся карьеру», — сказал Хекинг. Его слова приводит официальный сайт «Вольфсбурга».

Функционер также подчеркнул, что Эриксен успел произвести хорошее впечатление на людей в клубе, несмотря на относительно короткий период пребывания в команде.

«Тем более примечательно, насколько доступным и простым в общении он оказался в «Вольфсбурге». Несмотря на короткий срок, он оставил неизгладимое впечатление на своих товарищей по команде, персонал и болельщиков. Мы благодарим Кристиана и желаем ему и его семье всего наилучшего», — добавил Хекинг.

В последние годы карьера Эриксена сопровождалась серьёзными событиями, связанными со здоровьем. В июне 2021 года датчанин потерял сознание во время матча чемпионата Европы со сборной Финляндии. У футболиста произошла остановка сердца, после чего ему установили кардиостимулятор.

Летом 2026 года Эриксен вновь потерял сознание во время товарищеской встречи сборных Дании и Украины. Матч после произошедшего инцидента не был продолжен.

Теперь 34-летний полузащитник покидает «Вольфсбург». Немецкий клуб поблагодарил датчанина за время, проведённое в команде, и пожелал ему и его семье всего наилучшего.