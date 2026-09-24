Дембеле, Рабьо и Кунде стали вице-капитанами сборной Франции 

Дата публикации: 24-09-2026 01:42

Главный тренер сборной Франции Зинедин Зидан определился с капитанской группой национальной команды. Килиан Мбаппе сохранит статус капитана, а его заместителями станут Усман Дембеле, Адриен Рабьо и Жюль Кунде. Об этом сообщает L’Équipe.

Выбор тренера связан прежде всего с опытом футболистов на международном уровне. По информации источника, Зидан остановился на трёх игроках, которые имеют наибольшее количество матчей за сборную после капитана.

Дембеле провёл в составе национальной команды 67 встреч. На счету Рабьо 66 матчей за Францию, а Кунде сыграл 56 раз. Все трое войдут в капитанскую группу и будут исполнять обязанности капитана, если Мбаппе не сможет принять участие в конкретном матче.

Таким образом, Зидан заранее определил порядок замены капитана перед ближайшими международными играми. Дембеле, Рабьо и Кунде будут представлять команду в официальных матчах в случае необходимости.

Уже в ближайшее время французской сборной предстоит серия встреч в Лиге наций УЕФА. В сентябре и октябре 2026 года команда проведёт четыре матча в рамках Лиги A, группы 1.

25 сентября Франция сыграет на выезде с Турцией, а 28 сентября встретится в гостях с Бельгией. Затем команда вернётся домой: 2 октября французов ожидает матч против Италии, а 5 октября — повторная встреча с Бельгией.

На этом отрезке капитанская группа Зидана получит возможность впервые проявить себя в новом составе. При отсутствии Мбаппе обязанности лидера команды будут переходить к одному из трёх назначенных вице-капитанов.

Источник: L’Équipe