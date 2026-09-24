Жезуш определился с Роналду перед первой игрой Португалии в Лиге наций 

Дата публикации: 24-09-2026 01:43

Криштиану Роналду выйдет в стартовом составе сборной Португалии в матче первого тура Лиги наций против Уэльса. Главный тренер португальской команды Жорже Жезуш подтвердил участие опытного нападающего в предстоящей встрече.

Матч состоится в четверг, 24 сентября, на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне. Главным арбитром встречи назначен Донатас Румшас из Паланги, Литва.

Решение по Роналду Жезуш прокомментировал коротко, отдельно подчеркнув значение форварда для национальной команды.

«Он наш символ», — сказал главный тренер сборной Португалии. Его слова приводит журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети Х.

Роналду продолжает выступать за национальную команду с 2003 года. За это время нападающий стал одним из главных игроков в истории португальского футбола и выиграл со сборной чемпионат Европы в 2016 году.

Кроме того, Роналду дважды становился победителем Лиги наций в составе Португалии. Теперь форварду предстоит очередной международный турнир, который команда начнёт домашней встречей с Уэльсом.

В сентябре и октябре Португалия также проведёт матчи против Норвегии и Дании. С Норвегией команде Жезуша предстоит сыграть дважды.

Таким образом, Роналду начнёт очередной международный цикл с выхода в стартовом составе. Для Португалии матч с Уэльсом станет первой игрой в рамках текущего розыгрыша Лиги наций.