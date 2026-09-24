Болельщики «Манчестер Юнайтед» смогут купить часть газона «Олд Траффорд» 

Дата публикации: 24-09-2026 01:45

«Манчестер Юнайтед» запустил необычную продажу для своих болельщиков. Клуб выставил на официальном сайте фрагменты газона «Олд Траффорд», помещённые вместе с землёй в прозрачные стеклянные кубы. Стоимость одного сувенира составляет £ 125 (€ 145).

Речь идёт не о символическом кусочке травы, а о реальных участках прежнего покрытия стадиона. В июне газон «Олд Траффорд» впервые за 14 лет полностью перекопали до основания. При проведении работ некоторые фрагменты поля вместе с землёй решили сохранить.

Теперь эти части знаменитого стадиона превратили в коллекционные предметы. Каждый участок помещён в стеклянный куб, благодаря чему покупатели смогут сохранить небольшой фрагмент покрытия «Олд Траффорд».

Особые условия клуб предусмотрел для владельцев сезонных абонементов. Им предоставили возможность приобрести сувениры раньше остальных болельщиков. Таким образом, постоянные посетители матчей «Манчестер Юнайтед» получили эксклюзивный ранний доступ к продаже.

Решение клуба сохранить старый газон связано с масштабными изменениями на домашней арене команды. После удаления прежнего покрытия отдельные его части стали своеобразной памятной вещью для болельщиков, которые годами посещали матчи на «Олд Траффорд».

Продажа сувениров проходит на фоне непростого финансового положения «Манчестер Юнайтед». Ранее сообщалось, что совокупные долги английского клуба составляют около £ 1,6 млрд (€ 1,856 млрд).

Спортивные результаты команды в текущем сезоне также пока не позволяют говорить о стабильности. После пяти матчей АПЛ «Манчестер Юнайтед» набрал пять очков и занимает 12-е место в турнирной таблице.

Источник: официальный сайт «Манчестер Юнайтед»