Фанаты узнали Родри в Мадриде и не дали ему спокойно прогуляться 

Дата публикации: 24-09-2026 01:47

Полузащитник «Барселоны» Родри столкнулся с неожиданным вниманием болельщиков во время прогулки по Мадриду. Футболист оказался в столице Испании и около пяти утра вышел на улицу, однако спокойно провести время ему не удалось.

Как сообщает El Correo, несколько фанатов узнали Родри и начали следовать за ним. Болельщики просили футболиста оставить автограф и одновременно снимали происходящее на видео. Среди тех, кто оказался рядом с хавбеком, был мужчина в форме защитника «Реала» Марка Кукурельи.

Ситуация продолжалась до тех пор, пока рядом с футболистом не появилась полицейская машина. Родри воспользовался возможностью обратиться к сотрудникам правоохранительных органов и попросил их вмешаться.

«Вы мне собираетесь помочь или нет? Они следят за мной повсюду», — сказал футболист полицейским.

После разговора с Родри сотрудники полиции вмешались в ситуацию. Болельщики прекратили следовать за игроком, и полузащитник смог продолжить свою прогулку без дальнейшего внимания со стороны фанатов.

Визит Родри в Мадрид оказался примечательным и с учётом его недавнего перехода. В середине августа футболист сменил клуб и перебрался из «Манчестер Сити» в «Барселону».

До этого испанские СМИ сообщали, что полузащитник был близок к переходу в «Реал». Однако сделка с мадридским клубом в итоге не состоялась, а продолжить карьеру Родри решил в составе главного соперника «сливочных».

Теперь возвращение футболиста в Мадрид обернулось необычным эпизодом с участием болельщиков и полиции.