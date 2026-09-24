Дембеле и Кварацхелия назвали друг друга достойными «Золотого мяча» 

Дата публикации: 24-09-2026 15:02

Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле считает, что его одноклубник Хвича Кварацхелия заслуживает «Золотого мяча» по итогам текущего года. Француз и грузинский футболист вместе дали интервью BBC, в котором обсудили главную индивидуальную награду.

Первым на вопрос журналиста ответил Дембеле. Когда его попросили назвать своего фаворита на победу в голосовании, форвард без долгих раздумий указал на Кварацхелию.

«Он [Кварацхелия]. Честно, он заслуживает этого, провёл великолепный сезон. Как у нас говорится, «выжигал сетчатку», — сказал Дембеле.

После этого тот же вопрос журналист задал уже Кварацхелии, поинтересовавшись, назвал бы он в качестве претендента своего французского партнёра по команде.

Грузинский футболист также не стал выбирать другого кандидата и отметил вклад Дембеле в успехи «ПСЖ». При этом Кварацхелия отдельно выделил лидерские качества одноклубника и его влияние на игру команды.

«Да, конечно. Потому что это потрясающий игрок, то, как он ведёт команду за собой, очень важно. Его характер и то, что он даёт команде на поле, — это невероятно. Усман великолепно провёл прошлый сезон — как и год, когда он выиграл «Золотой мяч». Думаю, он этого заслуживает, поэтому и выиграл «Золотой мяч», — ответил Кварацхелия.

Таким образом, оба футболиста «ПСЖ» назвали друг друга достойными главной индивидуальной награды года. При этом Кварацхелия отдельно подчеркнул результаты Дембеле в прошлом сезоне, когда француз стал обладателем «Золотого мяча».

Церемония вручения награды в 2026 году состоится в понедельник, 26 октября, в Лондоне. Она станет 70-й в истории премии. Победителя определят по итогам голосования 100 журналистов из стран, входящих в топ-100 рейтинга ФИФА.