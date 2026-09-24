Криштиану Роналду обратился к болельщикам перед стартом Португалии в Лиге наций 

Дата публикации: 24-09-2026 15:04

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду обратился к болельщикам накануне старта национальной команды в Лиге наций УЕФА сезона-2026/2027.

Опытный форвард опубликовал сообщение на своей странице в социальной сети X, выразив готовность к предстоящим матчам турнира.

«Лига Наций. Выложимся по полной!» — написал Роналду.

Первый матч Португалии в рамках нового розыгрыша Лиги наций состоится против Уэльса. Затем команде Жорже Жезуша предстоит провести ещё три встречи в сентябре и октябре.

27 сентября португальцы сыграют с Норвегией в Осло. Следующая встреча с норвежской сборной состоится 4 октября в Порту. Между этими матчами, 1 октября, Португалия отправится в Копенгаген на игру с Данией.

Роналду по-прежнему остаётся главным рекордсменом национальной команды. На его счету 233 матча за Португалию и 146 забитых мячей. Оба показателя являются лучшими в истории сборной.

За годы выступлений за национальную команду Роналду завоевал чемпионство Европы в 2016 году. Кроме того, форвард дважды становился победителем Лиги наций вместе с Португалией.

Теперь 41-летний нападающий готовится провести очередной международный турнир в составе сборной. Стартовый матч с Уэльсом откроет для Португалии новый розыгрыш Лиги наций.