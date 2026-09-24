Гарри Кейн раскритиковал сроки вручения «Золотого мяча» 

Дата публикации: 24-09-2026 15:06

Нападающий «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн высказался о церемонии вручения «Золотого мяча» — 2026. Форвард признался, что ему сложно понять выбор даты проведения мероприятия, поскольку к моменту объявления победителя новый клубный сезон уже находится в самом разгаре.

8 сентября журнал France Football представил список претендентов на главную индивидуальную награду года. Победителя объявят 26 октября на церемонии в Лондоне.

Кейн отметил, что за последние годы «Золотой мяч» стал ещё более заметным событием. По мнению английского форварда, на это в том числе повлияли социальные сети и постоянные обсуждения кандидатур.

«Очевидно, что в последние годы «Золотой мяч» становился всё более значимой наградой, в основном из-за социальных сетей, шумихи и разговоров вокруг него», — сказал Кейн. Его слова приводит The Standard.

При этом нападающий обратил внимание на календарь премии. По его мнению, футболистам приходится одновременно концентрироваться на новом сезоне и возвращаться к оценке результатов предыдущего.

«Думаю, что время для вручения «Золотого мяча» выбрано не очень удачно, потому что уже начался новый сезон, ты уже сосредоточен на том, чего можешь достичь в этом сезоне. Но после каждой игры говоришь, чего добился в прошлом году. Так что мне трудно это понять», — отметил Кейн.

Несмотря на замечание о сроках, сам футболист не скрывает желания получить награду. Кейн признался, что победа в голосовании стала бы для него значительным достижением.

«Но выиграть его было бы невероятно, я бы очень гордился этой победой», — добавил форвард.

Кейн также затронул вопрос публичности футболистов во время борьбы за индивидуальную награду. Он отметил, что количество интервью и внимания со стороны игроков может отражаться на общественном восприятии их кандидатур, однако не стал утверждать, что это напрямую влияет на решения членов жюри.

«То, что [другие претенденты] дают больше интервью или меньше, конечно, влияет на общественное восприятие и на дискуссии вокруг этого вопроса. Но что касается самих членов жюри, я не уверен на 100%. Думаю, члены жюри проголосуют за того, кто, по их мнению, этого заслуживает. У них будет вся информация, статистика, они сами примут решение», — сказал Кейн.

В минувшем сезоне английский форвард провёл результативный год: на его счету 73 гола во всех турнирах.