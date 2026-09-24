Французский журналист резко высказался о претензиях Мбаппе на «Золотой мяч» 

Дата публикации: 24-09-2026 15:11

Французский журналист Даниэль Риоло подверг резкой критике нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе, связав его публичные заявления о «Золотом мяче» с неудачной игрой команды.

Ранее французский форвард заявил, что считает себя достойным претендентом на престижную индивидуальную награду по итогам 2026 года. Однако слова Мбаппе вызвали раздражение у Риоло, который отдельно оценил выступление футболиста в матче с «Атлетико».

«Его игра в матче с «Атлетико» — катастрофа. Сейчас это его навязчивая идея… То, что он говорит в интервью, — это чистой воды демагогия. Он появляется с фанфарами и конфетти. Его видно за версту как угнанную тачку!

От этих интервью становится неловко. Вокруг него раздуто множество дискуссий, что он даёт или не даёт команде. Я вообще не понимаю эту кампанию. Понимаю конечную цель, но совершенно не верю, что цель оправдывает средства. Напоминает тех, кто говорит, что в футболе важен только результат.

Я не стану говорить, что это дешёвый «Золотой мяч», но то, какими средствами добивается успеха, если таковой вообще существует, оставляет у меня горький осадок», — заявил Риоло, слова которого приводит RMC Sport.

В прошлом сезоне Мбаппе уже был среди главных претендентов на индивидуальные награды, а в 2026 году вновь открыто говорит о желании получить «Золотой мяч». При этом Риоло считает, что постоянное внимание к этой теме лишь усиливает давление вокруг футболиста и самого «Реала».

После критики журналиста особое внимание вновь оказалось приковано не только к статистике Мбаппе, но и к его выступлениям в ключевых матчах сезона.