Родри призвал вручить тренерский приз Луису де ла Фуэнте 

Дата публикации: 24-09-2026 15:13

Полузащитник «Барселоны» Родри назвал главного кандидата на награду лучшему тренеру года по версии ФИФА. Испанский хавбек считает, что приз необходимо вручить наставнику национальной команды Луису де ла Фуэнте.

Специалист руководил сборной Испании на чемпионате мира — 2026, который завершился для команды титулом. Родри также находился в составе «Красной фурии» на турнире и лично работал с де ла Фуэнте.

«Отдайте этот приз Луису де ла Фуэнте. Он проделал невероятную работу — должен его получить», — заявил Родри. Слова футболиста приводит известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

Для де ла Фуэнте успех на мировом первенстве стал очередным серьёзным достижением во главе сборной Испании. Родри, в свою очередь, не стал перечислять нескольких претендентов, а прямо назвал тренера, которому, по его мнению, следует отдать индивидуальную награду.

Летом Родри сменил клуб. Испанский полузащитник покинул «Манчестер Сити» и продолжил карьеру в «Барселоне». К новой команде футболист присоединился в середине августа.