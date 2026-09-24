В Венгрии рассказали, кого считают главными игроками сборной Украины 

Дата публикации: 24-09-2026 15:15

Сборная Украины проведёт первый матч нового розыгрыша Лиги наций против команды Венгрии. Встреча состоится в Будапеште в пятницу, 25 сентября. Перед игрой венгерские СМИ отдельно остановились на футболистах украинской команды, способных оказать серьёзное влияние на ход встречи.

Одним из главных игроков украинской сборной местная пресса назвала защитника Илью Забарного. Венгры отметили его скорость, физическую силу и умение грамотно выбирать позицию. Также отдельно было отмечено мастерство Забарного в игре на втором этаже.

В центре внимания оказался и Георгий Судаков. Полузащитника оценили в 25 миллионов евро и напомнили, что он выходил на поле в обоих матчах сборной Украины после назначения нового главного тренера Андреа Мальдеры.

«Креативный полузащитник умеет забрасывать мячи за спину защитникам, обладает превосходным видением поля и не смущается под давлением», — говорится в материале венгерского источника.

Не обошлось без упоминания и опытного Андрея Ярмоленко. 36-летний футболист ранее выступал за «Боруссию» и «Вест Хэм». Венгерские журналисты выделили его сильную левую ногу и способность эффективно действовать на правом фланге атаки.

Ещё одним опасным исполнителем назван Виктор Цыганков. Летом он покинул «Жирону» и перешёл в «Аякс». Венгерская пресса обратила внимание на его левую ногу и способность создавать моменты для партнёров. В прошлом сезоне Цыганков забил шесть голов, отдал пять результативных передач и создал 55 голевых моментов.

Матч Венгрия — Украина начнётся 25 сентября в Будапеште.