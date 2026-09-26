Рафинья стал новым обладателем 10-го номера сборной Бразилии
Нападающий «Барселоны» Рафинья получил 10-й номер в сборной Бразилии. Под ним футболист проведёт ближайшие товарищеские матчи национальной команды. Об этом сообщает UOL.
Изменения в нумерации стали частью нового этапа подготовки бразильцев к чемпионату мира 2030 года. На ЧМ-2026 Рафинья выходил на поле с 11-м номером, тогда как десятка принадлежала Неймару.
Перестановки коснулись ещё нескольких игроков. Эндрик сменил 19-й номер на девятый, а Эстевао вместо 20-го получил 11-й. При этом Винисиус Жуниор продолжит выступать за национальную команду под привычной семёркой.
Не изменился и номер Бруно Гимарайнса — полузащитник по-прежнему будет играть под восьмёркой.
Первым соперником Бразилии после чемпионата мира станет Австралия. Команды встретятся 25 сентября в Таунсвилле. Через четыре дня, 29 сентября, сборные проведут ещё один товарищеский матч.
Затем «селесао» продолжат подготовку к следующему мировому первенству встречей с Индией. Эта игра запланирована на 3 октября.
Таким образом, Рафинья начнёт новый цикл в сборной Бразилии с одним из самых знаковых номеров национальной команды. После ухода Неймара десятка досталась футболисту «Барселоны», который теперь будет носить её в ближайших матчах.
Источник: UOL.
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