Рафинья стал новым обладателем 10-го номера сборной Бразилии 

Дата публикации: 26-09-2026 00:08

Нападающий «Барселоны» Рафинья получил 10-й номер в сборной Бразилии. Под ним футболист проведёт ближайшие товарищеские матчи национальной команды. Об этом сообщает UOL.

Изменения в нумерации стали частью нового этапа подготовки бразильцев к чемпионату мира 2030 года. На ЧМ-2026 Рафинья выходил на поле с 11-м номером, тогда как десятка принадлежала Неймару.

Перестановки коснулись ещё нескольких игроков. Эндрик сменил 19-й номер на девятый, а Эстевао вместо 20-го получил 11-й. При этом Винисиус Жуниор продолжит выступать за национальную команду под привычной семёркой.

Не изменился и номер Бруно Гимарайнса — полузащитник по-прежнему будет играть под восьмёркой.

Первым соперником Бразилии после чемпионата мира станет Австралия. Команды встретятся 25 сентября в Таунсвилле. Через четыре дня, 29 сентября, сборные проведут ещё один товарищеский матч.

Затем «селесао» продолжат подготовку к следующему мировому первенству встречей с Индией. Эта игра запланирована на 3 октября.

Таким образом, Рафинья начнёт новый цикл в сборной Бразилии с одним из самых знаковых номеров национальной команды. После ухода Неймара десятка досталась футболисту «Барселоны», который теперь будет носить её в ближайших матчах.

Источник: UOL.