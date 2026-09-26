Руни сообщил, что его бабушка по материнской линии была польской еврейкой 

Дата публикации: 26-09-2026 00:11

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни рассказал о своих семейных корнях. 40-летний экс-футболист сообщил, что его бабушка по материнской линии и её семья были польскими евреями.

Руни раскрыл эту деталь во время поездки в Польшу. Вместе с женой и сыновьями бывший футболист посетил Освенцим — комплекс немецких концентрационных лагерей, существовавший в 1940-1945 годах около одноимённого города.

«Недавно я узнал, что моя бабушка по материнской линии и её семья были польскими евреями. Я католик, но всегда задавался вопросами вроде: «Почему мы не евреи?» — сказал Руни в интервью Disney+.

По словам бывшего футболиста, информацию о происхождении своей семьи он узнал лишь недавно. Ранее Руни был воспитан в католической семье и именно поэтому с детства относил себя к этой религиозной традиции.

В публикации также отмечается особенность традиционного иудаизма: еврейский статус по религиозным нормам определяется по материнской линии. Поэтому происхождение бабушки Руни со стороны матери имеет для этого вопроса особое значение.

Визит в Освенцим стал для бывшего футболиста не только семейной поездкой, но и возможностью лично увидеть место, связанное с одной из самых трагических страниц европейской истории. Руни провёл там время вместе с близкими и рассказал о неожиданно открывшейся части истории своей семьи.