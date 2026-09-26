Вагнер Лав назвал единственный клуб, ради которого готов возобновить карьеру
Бывший нападающий ЦСКА и сборной Бразилии Вагнер Лав рассказал о причинах завершения профессиональной карьеры. 42-летний футболист подчеркнул, что решение никак не связано с травмами или проблемами с физической формой.
По словам бразильца, он хотел самостоятельно определить момент ухода из футбола и не ждать ситуации, когда клуб или тренер сообщит ему о необходимости завершить выступления.
— Расскажи, как ты решился уйти из футбола? Всё-таки ты находился и находишься в прекрасной форме. Дело не в ней?
— Нет-нет, я не закончил в силу травм, я всё ещё в хорошей физической форме. 26 сентября вы все увидите (смеётся). Мне было важно принять решение самому. Вот если бы меня попросили уйти, это был бы не лучший сценарий. И вот сейчас, на мой взгляд, случился хороший момент, чтобы закончить.
Вагнер Лав отметил, что интерес со стороны других клубов у него сохранялся, однако продолжение карьеры уже не входит в его планы.
— Многие клубы хотели бы, чтобы я продолжал, но я уже сделал всё, что хотел. Ну и, конечно, я возобновлю карьеру, если меня позовёт ЦСКА (смеётся), — сказал бразилец.
За годы карьеры Вагнер Лав успел поиграть в нескольких странах, однако именно выступления за ЦСКА стали одной из самых ярких страниц его футбольной биографии. Теперь 42-летний форвард решил остановиться, оставив возможность для шутливого исключения — возвращения в московский клуб.
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