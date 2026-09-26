Клопп отреагировал на критику ван Дейка из-за гола Германии в Лиге наций 

Дата публикации: 26-09-2026 00:15

Главный тренер сборной Германии Юрген Клопп отреагировал на слова защитника Нидерландов Вирджила ван Дейка, который раскритиковал немцев за эпизод с первым голом в матче Лиги наций.

Встреча первого тура завершилась со счётом 1:1. Германия открыла счёт на 32-й минуте после атаки, во время которой получил повреждение нападающий сборной Нидерландов Брайан Бробби. Игроки «оранжевых» ожидали остановки встречи, однако арбитр продолжил игру, а немцы воспользовались ситуацией и довели атаку до гола.

После матча ван Дейк назвал действия немецкой команды позорными. Клопп с такой оценкой не согласился и напомнил о роли главного арбитра.

«Это точно не было позором. Гол абсолютно легитимен. Если бы это случилось с нами, я бы сказал своим парням продолжать игру. Правила гласят, что игру останавливает судья, а не игроки.

Когда вы обороняетесь, нужно продолжать играть — они этого не сделали, и мы этим воспользовались. Это точно не было позором, но, когда ты охвачен эмоциями, можно сказать всё что угодно», — приводит слова Клоппа Bayern & Germany в соцсети X.

Таким образом, немецкий специалист считает, что его футболисты не нарушили никаких правил. По мнению Клоппа, решение об остановке матча находится исключительно в компетенции арбитра, поэтому сборная Германии имела право продолжить атаку.

При этом тренер допустил, что эмоциональная реакция ван Дейка после финального свистка могла повлиять на его оценку эпизода.