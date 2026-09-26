Четыре ведущие лиги Европы выступили с совместным заявлением о ФИФА 

Дата публикации: 26-09-2026 00:20

Премьер-лига, Бундеслига, Ла Лига и Серия А выступили с совместным заявлением, в котором призвали провести фундаментальные реформы в системе управления ФИФА. Европейские лиги считают, что нынешняя структура организации нуждается в серьёзных изменениях.

Поводом для нового витка дискуссии стал проект FIFA Forward Enterprise (FFE). ФИФА ранее рассматривала создание собственной дочерней структуры, которая должна была объединить коммерческую деятельность и организацию турниров. В рамках проекта предполагалось привлечь дополнительные инвестиции и увеличить финансирование футбольного развития. После критики со стороны различных футбольных организаций ФИФА отказалась от реализации инициативы.

Четыре европейские лиги заявили, что отказ от FFE сам по себе не устраняет проблемы, которые, по их мнению, привели к появлению этого проекта. В совместном обращении они также затронули вопрос независимости дисциплинарных решений и необходимости более чёткого разграничения полномочий внутри ФИФА.

«В последние годы устоявшиеся основы футбола оказались под угрозой из-за фундаментальной проблемы в системе управления: президент ФИФА активно продвигал идеи, основанные на эксплуатации, вместо того чтобы защищать от них спорт. И, хотя заинтересованные стороны в конечном счете добились отказа от проекта FIFA Forward Enterprise (FFE), условия, приведшие к его появлению, никуда не делись.

Президент ФИФА признал необходимость реформ, однако поверхностных изменений процедурного характера недостаточно. Необходима фундаментальная реформа управления, чтобы восстановить чёткие границы деятельности ФИФА и обеспечить уверенность в том, что рассмотрение конкретных дисциплинарных дел надёжно защищено от политического вмешательства», — говорится в заявлении.

Джанни Инфантино ранее заявил о готовности провести независимую внешнюю оценку системы управления ФИФА и обсудить изменения с конфедерациями и другими заинтересованными сторонами. Вопрос реформ планируется рассмотреть на заседании Совета ФИФА 15 октября.

Очередные выборы президента ФИФА запланированы на март 2027 года. Инфантино занимает эту должность в настоящее время и намерен участвовать в выборах на новый срок.