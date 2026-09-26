02:36 ()
Свернуть список

Мусиала получил мышечную травму и уехал из расположения сборной Германии

Дата публикации: 26-09-2026 00:23

Мусиала получил мышечную травму и уехал из расположения сборной Германии 

Полузащитник Джамал Мусиала досрочно покинул расположение сборной Германии. Футболист получил мышечную травму и вернулся в клуб. Об этом сообщила пресс-служба мюнхенской «Баварии» в социальной сети X.

«Джамал Мусиала досрочно покинул расположение сборной Германии из-за мышечной травмы. Выздоравливай скорее, Джамал», — говорится в сообщении немецкого клуба.

Мусиала не сможет принять участие в ближайшем матче национальной команды. 24 сентября сборная Германии провела встречу с Нидерландами в первом туре группового этапа Лиги наций. Команды не выявили победителя — матч завершился со счётом 1:1.

Теперь немцам предстоит сыграть против сборной Греции. Матч второго тура состоится 27 сентября на стадионе «ВВК-Арена».

Для Германии потеря Мусиалы стала дополнительной проблемой перед следующей игрой турнира. Полузащитник «Баварии» считается одним из ключевых исполнителей национальной команды, однако характер повреждения и сроки восстановления футболиста пока не уточняются.

Социальные комментарии Cackle
  • Четыре ведущие лиги Европы выступили с совместным заявлением о ФИФА
    Четыре ведущие лиги Европы выступили с совместным заявлением о ФИФА
    Премьер-лига, Бундеслига, Ла Лига и Серия А выступили с совместным заявлением, в котором призвали провести фундаментальные реформы в системе...
  • Клопп отреагировал на критику ван Дейка из-за гола Германии в Лиге наций
    Клопп отреагировал на критику ван Дейка из-за гола Германии в Лиге наций
    Главный тренер сборной Германии Юрген Клопп отреагировал на слова защитника Нидерландов Вирджила ван Дейка, который раскритиковал немцев за эпизод с...
  • Вагнер Лав назвал единственный клуб, ради которого готов возобновить карьеру
    Вагнер Лав назвал единственный клуб, ради которого готов возобновить карьеру
    Бывший нападающий ЦСКА и сборной Бразилии Вагнер Лав рассказал о причинах завершения профессиональной карьеры. 42-летний футболист подчеркнул, что...
  • Руни сообщил, что его бабушка по материнской линии была польской еврейкой
    Руни сообщил, что его бабушка по материнской линии была польской еврейкой
    Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни рассказал о своих семейных корнях. 40-летний экс-футболист сообщил, что его бабушка...
  • Рафинья стал новым обладателем 10-го номера сборной Бразилии
    Рафинья стал новым обладателем 10-го номера сборной Бразилии
    Нападающий «Барселоны» Рафинья получил 10-й номер в сборной Бразилии. Под ним футболист проведёт ближайшие товарищеские матчи национальной команды....
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    • Лига Чемпионов
    • Лига Европы
    • Лига Конференций
    • Чемпионат Европы
    Информация
    Copyright © 2009-2026

    Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

    Авторизация close