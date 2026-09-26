Мусиала получил мышечную травму и уехал из расположения сборной Германии
Полузащитник Джамал Мусиала досрочно покинул расположение сборной Германии. Футболист получил мышечную травму и вернулся в клуб. Об этом сообщила пресс-служба мюнхенской «Баварии» в социальной сети X.
«Джамал Мусиала досрочно покинул расположение сборной Германии из-за мышечной травмы. Выздоравливай скорее, Джамал», — говорится в сообщении немецкого клуба.
Мусиала не сможет принять участие в ближайшем матче национальной команды. 24 сентября сборная Германии провела встречу с Нидерландами в первом туре группового этапа Лиги наций. Команды не выявили победителя — матч завершился со счётом 1:1.
Теперь немцам предстоит сыграть против сборной Греции. Матч второго тура состоится 27 сентября на стадионе «ВВК-Арена».
Для Германии потеря Мусиалы стала дополнительной проблемой перед следующей игрой турнира. Полузащитник «Баварии» считается одним из ключевых исполнителей национальной команды, однако характер повреждения и сроки восстановления футболиста пока не уточняются.
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