Мусиала получил мышечную травму и уехал из расположения сборной Германии 

Дата публикации: 26-09-2026 00:23

Полузащитник Джамал Мусиала досрочно покинул расположение сборной Германии. Футболист получил мышечную травму и вернулся в клуб. Об этом сообщила пресс-служба мюнхенской «Баварии» в социальной сети X.

«Джамал Мусиала досрочно покинул расположение сборной Германии из-за мышечной травмы. Выздоравливай скорее, Джамал», — говорится в сообщении немецкого клуба.

Мусиала не сможет принять участие в ближайшем матче национальной команды. 24 сентября сборная Германии провела встречу с Нидерландами в первом туре группового этапа Лиги наций. Команды не выявили победителя — матч завершился со счётом 1:1.

Теперь немцам предстоит сыграть против сборной Греции. Матч второго тура состоится 27 сентября на стадионе «ВВК-Арена».

Для Германии потеря Мусиалы стала дополнительной проблемой перед следующей игрой турнира. Полузащитник «Баварии» считается одним из ключевых исполнителей национальной команды, однако характер повреждения и сроки восстановления футболиста пока не уточняются.