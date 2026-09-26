«Манчестер Сити» признали виновным по 114 из 115 финансовых обвинений АПЛ 

Дата публикации: 26-09-2026 00:26

«Манчестер Сити» признан виновным практически по всем пунктам дела о нарушении финансовых правил английской Премьер-лиги. Об этом сообщил известный журналист и инсайдер Давид Орнштейн. По данным The Athletic, независимая комиссия признала клуб виновным по 114 из 115 предъявленных обвинений.

При этом окончательные санкции в отношении «Манчестер Сити» пока не определены. Ожидается, что клуб обжалует решение независимой комиссии. Процесс по делу ещё продолжается. Представитель «горожан» заявил The Athletic, что позиция клуба остаётся прежней, а процедура должна проходить с соблюдением принципов независимости и беспристрастности.

Напомним, Премьер-лига выдвинула против «Манчестер Сити» 115 обвинений в феврале 2023 года. Они относились к периоду с сезона-2009/2010 по сезон-2017/2018 и касались предполагаемых нарушений финансовых правил.

В частности, клуб обвиняли в непредоставлении точной финансовой информации, включая сведения о доходах и спонсорских поступлениях, а также в предоставлении недостоверных данных о выплатах игрокам и тренерскому штабу. Кроме того, претензии были связаны с соблюдением правил прибыльности и устойчивости Премьер-лиги.

«Манчестер Сити» на протяжении всего разбирательства отрицал обвинения. В клубе настаивали на своей невиновности и ранее оспаривали в судах вопросы, связанные с работой комиссии Премьер-лиги и её полномочиями.

Теперь дело перешло к следующему этапу. Комиссии ещё предстоит определить санкции, после чего «Манчестер Сити» сможет обжаловать вынесенное решение и последующие меры наказания.