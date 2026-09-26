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The Athletic: «Манчестер Сити» могут лишить очков и исключить из АПЛ

Дата публикации: 26-09-2026 00:29

The Athletic: «Манчестер Сити» могут лишить очков и исключить из АПЛ 

«Манчестер Сити» может столкнуться с серьёзными санкциями после решения независимой комиссии по делу о нарушении финансовых правил английской Премьер-лиги. Ранее The Athletic сообщил, что клуб признали виновным практически по всем пунктам предъявленных обвинений.

По информации издания, среди возможных наказаний для «горожан» рассматриваются выговор, денежный штраф, снятие очков и даже исключение из состава участников Премьер-лиги. При этом окончательное решение о санкциях пока не принято.

Особое внимание The Athletic обращает на возможность снятия очков. Такое наказание может вступить в силу после вынесения решения либо распространяться на предыдущие сезоны. В случае ретроспективного применения санкций это потенциально способно повлиять на распределение чемпионских титулов, завоёванных «Манчестер Сити» в соответствующий период.

Правило W.51.7 регламента Премьер-лиги позволяет специальной коллегии сочетать несколько видов наказаний, предусмотренных правилами соревнования. При этом комиссия также имеет право назначить другую санкцию, которую сочтёт соответствующей обстоятельствам дела.

В то же время любое наказание должно соответствовать характеру и тяжести установленных нарушений. Если санкция окажется несоразмерной, клуб сможет попытаться добиться её отмены в рамках апелляционного процесса.

«Манчестер Сити» на протяжении всего разбирательства отрицал обвинения Премьер-лиги. Теперь клубу предстоит дождаться решения по конкретным санкциям, после чего станет понятен дальнейший ход дела.

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