Украина начала Лигу наций с победы над Венгрией
Сборная Украины успешно начала выступление в новом розыгрыше Лиги наций. В матче первого тура Лиги В украинская команда на выезде взяла верх над Венгрией со счётом 1:0.
Встреча состоялась в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена». Главным арбитром матча был назначен австралиец Джарред Джиллетт.
Судьба игры решилась ещё до перерыва. На 42-й минуте Даниил Сикан сумел поразить ворота венгерской сборной и вывел Украину вперёд. Забитый мяч оказался единственным в этой встрече.
Во второй половине хозяева не смогли восстановить равновесие, а украинцы сохранили минимальное преимущество до финального свистка. Уже в компенсированное время Украина осталась в меньшинстве: на 90+2-й минуте красную карточку получил полузащитник Александр Назаренко. Несмотря на это, команда удержала победный результат.
Во втором туре, который состоится 28 сентября, Венгрия сыграет с Северной Ирландией. Украина в тот же день встретится со сборной Грузии.
Напомним, действующим обладателем трофея Лиги наций остаётся Португалия. В финале предыдущего розыгрыша португальцы сыграли с Испанией вничью 2:2 в основное и дополнительное время, после чего победили в серии пенальти — 5:3. Для Португалии этот титул стал вторым в истории турнира.
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