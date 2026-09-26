Бельгия забила два мяча Италии в матче Лиги наций 

Дата публикации: 26-09-2026 00:48

Сборная Бельгии начала выступление в Лиге наций с победы над Италией. В матче первого тура Лиги A, который состоялся на римском стадионе «Олимпико», гости дважды поразили ворота соперника и завершили встречу со счётом 2:0.

Итальянцы пропустили первый гол в середине первого тайма. На 20-й минуте полузащитник бельгийской команды Мика Годтс отправил мяч в сетку, открыв счёт в матче.

После перерыва Бельгия продолжила удерживать преимущество, а на 69-й минуте сумела увеличить разницу. Второй гол записал на свой счёт Доди Лукебакио, который установил окончательный результат встречи — 2:0.

Таким образом, бельгийцы забрали три очка в Риме и успешно начали турнир. За действиями команд следил немецкий арбитр Даниэль Зиберт из Берлина, назначенный главным судьёй матча.

Следующие игры в группе состоятся 28 сентября. Сборной Италии предстоит встретиться с Турцией, тогда как Бельгия сыграет против Франции.

Действующим обладателем трофея Лиги наций остаётся Португалия. В финале предыдущего розыгрыша португальцы сыграли с Испанией со счётом 2:2, а в серии пенальти оказались сильнее — 5:3. Этот успех стал для Португалии вторым в истории Лиги наций.