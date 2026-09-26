Мбаппе принёс Франции победу над Турцией в матче Лиги наций 

Дата публикации: 26-09-2026 00:49

Сборная Франции стартовала в Лиге наций с минимальной победы над Турцией. Встреча первого тура Лиги A состоялась в Измите на стадионе «Коджаэли» и завершилась со счётом 1:0 в пользу французской команды.

Единственный гол был забит после перерыва. На 54-й минуте Килиан Мбаппе поразил ворота хозяев и вывел французов вперёд. Однако долго продолжать игру форвард не смог. Уже через пять минут после взятия ворот Мбаппе был вынужден покинуть поле из-за повреждения, которое получил во время голевого эпизода.

Турецкая сборная до конца матча пыталась отыграться, но сравнять счёт не сумела. Более того, на 87-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Красную карточку получил голкипер Угурджан Чакыр.

Финальный свисток зафиксировал победу Франции со счётом 1:0. Главным арбитром встречи был немец Феликс Цвайер.

Во втором туре, который состоится 28 сентября, Турция сыграет против Италии. Французской сборной в этот же день предстоит матч с Бельгией.

Действующим победителем Лиги наций является Португалия. В финале предыдущего розыгрыша португальцы сыграли с Испанией вничью 2:2, после чего выиграли серию пенальти со счётом 5:3.