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Забарный объяснил конфликт игроков после матча Украины и Венгрии

Дата публикации: 26-09-2026 00:53

Забарный объяснил конфликт игроков после матча Украины и Венгрии 

Защитник сборной Украины Илья Забарный прокомментировал конфликт между футболистами, который произошёл после завершения матча с Венгрией в Лиге наций.

Украинский футболист признался, что сразу обратил внимание на ситуацию и попытался вмешаться, чтобы успокоить партнёров и не допустить дальнейшего развития инцидента.

«Это эмоции, такое бывает. Я подошел туда, чтобы успокоить и увести наших игроков.

Спорт не должен так выглядеть. Я всё понимаю – это футбол, эмоции, но для меня главное – демонстрировать правильное отношение к делу и уважать всех», – сказал Забарный.

Защитник отметил, что эмоциональные эпизоды нередко возникают во время футбольных матчей, однако считает важным сохранять уважение к сопернику независимо от обстоятельств.

Матч между сборными Украины и Венгрии стал первым для команды Андреа Мальдеры в новом сезоне Лиги наций. Именно напряжённая концовка встречи привела к конфликту между игроками двух национальных команд.

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