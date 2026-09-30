Бывший глава «Манчестер Сити» призвал руководство клуба уйти в отставку 

Дата публикации: 30-09-2026 16:08

Бывший председатель «Манчестер Сити» Дэвид Бернштейн подверг критике работу совета директоров английского клуба на фоне разбирательства по делу о предполагаемых финансовых нарушениях.

По мнению Бернштейна, руководители клуба несут ответственность за происходящее, поскольку именно совет директоров отвечает за управление «Манчестер Сити». Отдельно он упомянул генерального директора, который занимает свою должность на протяжении многих лет и работал в клубе весь период, связанный с расследованием.

«Я хочу поднять ещё один вопрос — положение совета директоров. Директора клуба, включая генерального директора, который находится в должности уже много лет и прошёл через весь этот период, несут ответственность за управление клубом во всех отношениях.

И снова: если бы это была какая-нибудь публичная компания, я думаю, при настолько серьёзной ситуации директора должны были бы уйти в отставку или быть отстранены на время, пока не будет принято окончательное решение по всему этому — независимо от того, будет апелляция или нет.

Я не думаю, что нынешнее руководство может продолжать работу, сохраняя доверие к себе. Хотя сомневаюсь, что владельцы из Абу-Даби были бы очень довольны такой перспективой.

Какую репутацию и доверие может иметь совет директоров, который был причастен к систематическим нарушениям на протяжении длительного периода?» — приводит слова Бернштейна TalkSPORT.

Бернштейн считает, что в подобной ситуации руководители клуба должны были бы временно отойти от своих обязанностей либо покинуть занимаемые должности до окончательного решения по делу. При этом он допускает, что владельцы «Манчестер Сити» могут не поддержать такой сценарий.

Ситуация вокруг клуба остаётся связанной с разбирательством по финансовым эпизодам, окончательная оценка которых должна быть дана в рамках соответствующих процедур. Бернштейн, в свою очередь, поставил под сомнение возможность сохранения прежнего уровня доверия к нынешнему совету директоров.