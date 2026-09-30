Глава федерации Португалии вмешался в ситуацию между Жезушем и Роналду 

Дата публикации: 30-09-2026 16:11

Главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш изначально не планировал выпускать Криштиану Роналду в матче Лиги наций против Норвегии. Португальцы выиграли встречу со счётом 2:1, однако отсутствие 41-летнего нападающего на поле стало одной из главных тем после финального свистка.

По данным A Bola, решение тренерского штаба стало причиной напряжённой ситуации внутри команды. Ранее сообщалось, что Жезуш намеревался использовать Роналду во втором тайме примерно на 30 минут. Форвард вышел на разминку, но в итоге так и не появился на поле.

Для Роналду это стало необычным эпизодом. Впервые за 18 лет он не принял участия в официальном матче национальной сборной, хотя находился в заявке на игру.

После окончания встречи нападающий не стал скрывать своего недовольства. Роналду сразу отправился в раздевалку и не подошёл к болельщикам, чтобы поблагодарить их за поддержку.

На этом история не закончилась. 29 сентября Роналду пропустил командное тренировочное занятие и вместо общей работы занимался индивидуально в тренажёрном зале.

На фоне возникших разногласий в Копенгаген прибыл президент Португальской футбольной федерации Педру Проэнса. Именно там 1 октября национальной команде предстоит матч Лиги наций против Дании.

По информации местных источников, Проэнса провёл трёхсторонние переговоры с Жезушем и Роналду. Встреча прошла в позитивной атмосфере, а сторонам удалось урегулировать возникшие разногласия.

Теперь внимание будет приковано к составу Португалии на матч с Данией и решению Жезуша относительно участия Роналду. После событий вокруг игры с Норвегией вопрос о роли капитана команды в ближайшей встрече стал особенно актуальным.

Источник: A Bola.