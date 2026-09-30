01:25 ()
Свернуть список

Глава федерации Португалии вмешался в ситуацию между Жезушем и Роналду

Дата публикации: 30-09-2026 16:11

Глава федерации Португалии вмешался в ситуацию между Жезушем и Роналду 

Главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш изначально не планировал выпускать Криштиану Роналду в матче Лиги наций против Норвегии. Португальцы выиграли встречу со счётом 2:1, однако отсутствие 41-летнего нападающего на поле стало одной из главных тем после финального свистка.

По данным A Bola, решение тренерского штаба стало причиной напряжённой ситуации внутри команды. Ранее сообщалось, что Жезуш намеревался использовать Роналду во втором тайме примерно на 30 минут. Форвард вышел на разминку, но в итоге так и не появился на поле.

Для Роналду это стало необычным эпизодом. Впервые за 18 лет он не принял участия в официальном матче национальной сборной, хотя находился в заявке на игру.

После окончания встречи нападающий не стал скрывать своего недовольства. Роналду сразу отправился в раздевалку и не подошёл к болельщикам, чтобы поблагодарить их за поддержку.

На этом история не закончилась. 29 сентября Роналду пропустил командное тренировочное занятие и вместо общей работы занимался индивидуально в тренажёрном зале.

На фоне возникших разногласий в Копенгаген прибыл президент Португальской футбольной федерации Педру Проэнса. Именно там 1 октября национальной команде предстоит матч Лиги наций против Дании.

По информации местных источников, Проэнса провёл трёхсторонние переговоры с Жезушем и Роналду. Встреча прошла в позитивной атмосфере, а сторонам удалось урегулировать возникшие разногласия.

Теперь внимание будет приковано к составу Португалии на матч с Данией и решению Жезуша относительно участия Роналду. После событий вокруг игры с Норвегией вопрос о роли капитана команды в ближайшей встрече стал особенно актуальным.

Источник: A Bola.

Социальные комментарии Cackle
  • Бывший глава «Манчестер Сити» призвал руководство клуба уйти в отставку
    Бывший глава «Манчестер Сити» призвал руководство клуба уйти в отставку
    Бывший председатель «Манчестер Сити» Дэвид Бернштейн подверг критике работу совета директоров английского клуба на фоне разбирательства по делу о...
  • Англия обыграла Чехию в Праге и набрала первые очки в Лиге наций
    Англия обыграла Чехию в Праге и набрала первые очки в Лиге наций
    Сборная Англии одержала первую победу в нынешнем розыгрыше Лиги наций. Во втором туре Лиги A английская команда на выезде обыграла Чехию со счётом...
  • Испания уверенно обыграла Хорватию на «Рамон Санчес Писхуан»
    Испания уверенно обыграла Хорватию на «Рамон Санчес Писхуан»
    Сборная Испании одержала крупную победу над Хорватией во втором туре группового этапа Лиги наций. Матч состоялся в Севилье на стадионе «Рамон Санчес...
  • Роналду занимался отдельно после победы Португалии над Норвегией
    Роналду занимался отдельно после победы Португалии над Норвегией
    Капитан и нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду пропустил очередную тренировку национальной команды. 41-летний футболист провёл...
  • Головин оформил дубль и принёс России победу над Ираном
    Головин оформил дубль и принёс России победу над Ираном
    Сборная России одержала победу над Ираном в товарищеском матче. Встреча состоялась в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» и завершилась со счётом 2:0...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    • Лига Чемпионов
    • Лига Европы
    • Лига Конференций
    • Чемпионат Европы
    Информация
    Copyright © 2009-2026

    Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

    Авторизация close