Дата публикации: 30-09-2026 16:14

Британский журналист Пирс Морган резко отреагировал на решение независимой комиссии по делу «Манчестер Сити» о нарушениях финансовых правил АПЛ.

29 сентября Премьер-лига объявила, что независимая комиссия признала клуб виновным по всем пунктам, связанным с серьёзными нарушениями финансовых правил за девятилетний период. Речь идёт о сезонах с 2009/10 по 2017/18. Кроме того, «Сити» признали виновным по большинству обвинений, касающихся сотрудничества с расследованием лиги.

После публикации решения Морган выступил с жёстким заявлением в социальной сети X. Журналист назвал «Манчестер Сити» главными мошенниками в истории британского футбола и призвал применить к клубу суровые санкции.

«Официально! АПЛ подтвердила, что «Ман Сити» – главные мошенники в истории британского футбола.

Наказание должно быть болезненным: понизить их в классе, лишить титулов, выигранных мошенническим путём, снять 25 очков в первых пяти сезонах после возвращения в АПЛ», – написал Морган.

Расследование против «Манчестер Сити» было начато после предъявления клубу обвинений в феврале 2023 года. Изначально Премьер-лига заявляла о 115 предполагаемых нарушениях правил в период с 2009 по 2018 год. Позднее The Times сообщила, что фактическое количество пунктов составляет 130 из-за особенностей подсчёта и путаницы с отдельными положениями регламента.

Согласно опубликованному решению комиссии, нарушения касались в том числе финансовой отчётности и коммерческих соглашений. Комиссия пришла к выводу, что клуб использовал фиктивные соглашения с рядом партнёров, искусственно увеличивал доходы и снижал отражённые расходы. По оценке комиссии, совокупный эффект таких схем превысил £900 млн.

При этом вопрос о наказании «Манчестер Сити» пока не решён. Премьер-лига отдельно проведёт слушания по санкциям, а клуб имеет право обжаловать выводы независимой комиссии. Крайний срок подачи апелляции установлен на 2 октября.