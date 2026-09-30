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Скалони назвал дату приезда Месси в расположение сборной Аргентины

Дата публикации: 30-09-2026 16:17

Скалони назвал дату приезда Месси в расположение сборной Аргентины 

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони рассказал, когда Лионель Месси присоединится к национальной команде перед заключительными товарищескими матчами года.

По словам специалиста, 39-летний форвард первоначально планирует прибыть в расположение команды после встречи с Буркина-Фасо, которая состоится 3 октября. При этом Скалони отметил, что Месси может приехать раньше, если захочет принять участие в этой игре.

«Месси прибудет в страну в конце недели, после товарищеского матча сборной с Буркина-Фасо. Хотя если он хочет сыграть 3 октября, то может», — приводит слова Скалони Diario Ole.

В рамках текущего международного окна сборная Аргентины проведёт три товарищеских матча. 30 сентября команда сыграет с Боливией, 3 октября встретится с Буркина-Фасо, а 6 октября проведёт заключительную игру против Бенина. 

Именно встреча с Бенином станет последним матчем Месси в составе национальной команды. 39-летний футболист уже завершил международную карьеру, однако Скалони включил его в заявку на прощальную игру. Тренер ранее объяснял, что хотел предоставить капитану возможность попрощаться со сборной перед аргентинскими болельщиками.

Ожидается, что Месси выйдет на поле с капитанской повязкой в матче с Бенином. Встреча состоится на стадионе «Монументаль» в Буэнос-Айресе. 

На данный момент Месси провёл за сборную Аргентины 207 матчей и забил 125 голов. Предстоящая игра с Бенином должна стать его последним выступлением за национальную команду.

Источник: Diario Ole.

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