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Премьер-министр Великобритании высказался о будущем владельцев «Манчестер Сити»

Дата публикации: 01-10-2026 10:36

Премьер-министр Великобритании высказался о будущем владельцев «Манчестер Сити» 

Премьер-министр Великобритании и бывший мэр Большого Манчестера Энди Бернем рассказал о возможном уходе нынешних владельцев «Манчестер Сити» на фоне дела о нарушении финансовых правил Премьер-лиги.

Бернем признался, что его беспокоила бы перспектива продажи клуба. При этом политик отдельно отметил вклад City Football Group и владельцев «Манчестер Сити» в развитие самого города.

«Я был бы очень обеспокоен, если бы мы их потеряли. Они были огромным партнёром в развитии современного Манчестера и, конечно, в превращении «Манчестер Сити» в ту глобальную силу, которой он является сегодня.

Я действительно благодарен City Football Group и владельцам клуба за деньги, которые они вложили не только в стадион «Этихад» и прилегающий к нему комплекс, но и в сам город», – приводит слова Бернема BBC.

Высказывание прозвучало на фоне разбирательства вокруг «Манчестер Сити». Независимая комиссия признала клуб виновным по 114 из 115 пунктов обвинения, связанных с нарушением финансовых правил АПЛ. Решение касается периода с сезона-2009/10 по сезон-2017/18.

Согласно опубликованным выводам комиссии, претензии касались, в частности, предоставления недостоверной финансовой информации, коммерческих соглашений, которые, по мнению комиссии, не отражали реальные условия, а также соблюдения финансовых ограничений. «Манчестер Сити» при этом продолжает отрицать нарушения и имеет право обжаловать решение до 2 октября.

Вопрос о возможных санкциях в отношении клуба пока остаётся отдельной процедурой. Премьер-лига сообщила, что наказание будет рассматриваться на последующем слушании независимой комиссии.

Источник: BBC.

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