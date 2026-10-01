Криштиану Роналду может больше не сыграть за сборную Португалии 

Дата публикации: 01-10-2026 10:42

Криштиану Роналду может завершить выступления за сборную Португалии после конфликта с главным тренером национальной команды Жорже Жезушем. Об этом сообщает Marca. При этом официального заявления о завершении международной карьеры 41-летний нападающий пока не делал.

Напряжение между футболистом и тренерским штабом усилилось после матча Лиги наций с Норвегией. Роналду остался на скамейке запасных и так и не появился на поле в победной для Португалии встрече со счётом 2:1. После этого форвард несколько дней тренировался отдельно от команды.

Накануне матча с Данией Жезуш заявил, что не собирается выпускать Роналду в стартовом составе. Тренер при этом отрицал наличие полноценного конфликта и подчёркивал, что решение о составе остаётся за ним. Однако вскоре после пресс-конференции Роналду покинул расположение национальной команды в Копенгагене.

Сам футболист подтвердил свой уход из сборной. Роналду сообщил, что принял решение после пресс-конференции Жезуша и разговора с президентом Португальской футбольной федерации Педру Проэнсой. При этом капитан заявил, что позднее расскажет португальским болельщикам о причинах своего решения.

На этом фоне будущее Роналду в национальной команде оказалось под серьёзным вопросом. По данным Marca, ситуация достигла точки, при которой не исключается завершение его международной карьеры. Вместе с тем ни сам футболист, ни Португальская футбольная федерация пока официально не объявляли о завершении выступлений за сборную.

Португалия в четверг, 1 октября, должна провести матч 3-го тура Лиги наций против Дании на стадионе «Паркен» в Копенгагене. Роналду в этой встрече участия не примет после ухода из расположения команды.

В текущем розыгрыше Лиги наций форвард сыграл 67 минут в матче с Уэльсом, завершившемся победой Португалии со счётом 1:0, но результативными действиями не отметился. В игре против Норвегии он остался на скамейке запасных.

Если Роналду действительно завершит международную карьеру, речь будет идти об окончании одного из самых продолжительных периодов в истории сборной Португалии: на данный момент он является рекордсменом национальной команды по количеству матчей и голов.