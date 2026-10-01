16:47 ()
Свернуть список

Роналду отправится в Саудовскую Аравию и пропустит матч Португалии с Данией

Дата публикации: 01-10-2026 10:33

Роналду отправится в Саудовскую Аравию и пропустит матч Португалии с Данией 

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду покинул расположение национальной команды накануне матча Лиги наций с Данией. По информации Marca, в ближайшие часы 41-летний футболист отправится на своём частном самолёте из Мадрида в Саудовскую Аравию.

Португалия в четверг, 1 октября, проведёт матч 3-го тура Лиги наций в Лиге А. Команда Жорже Жезуша сыграет с Данией на стадионе «Паркен» в Копенгагене. При этом участие Роналду во встрече уже оказалось под вопросом.

Ранее сообщалось, что форвард покинул тренировочное занятие сборной. Сам Жезуш отрицал наличие конфликта с капитаном команды, однако на пресс-конференции тренер допустил, что Роналду может не принять участия в предстоящем матче.

Ситуация стала особенно заметной после предыдущей встречи Португалии с Норвегией. Роналду остался на скамейке запасных и не появился на поле, несмотря на то что проводил разминку. Матч завершился победой португальцев со счётом 2:1.

В первом туре Лиги наций нападающий принял участие во встрече с Уэльсом. Роналду провёл на поле 67 минут, однако результативными действиями не отметился. В матче против Норвегии футболист игрового времени не получил.

Теперь Роналду досрочно покинул расположение национальной команды. Его отъезд в Саудовскую Аравию произошёл непосредственно перед важной встречей с Данией, а окончательное решение по составу Португалии на игру должно быть принято тренерским штабом.

Социальные комментарии Cackle
  • Анатолий Трубин рассказал о сложной ситуации в «Бенфике»
    Анатолий Трубин рассказал о сложной ситуации в «Бенфике»
    Вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин поделился эмоциями после матча сборной Украины с Грузией в Лиге наций. Встреча завершилась без забитых мячей —...
  • «Шахтёр» и «Динамо» оштрафованы УАФ за пиротехнику болельщиков
    «Шахтёр» и «Динамо» оштрафованы УАФ за пиротехнику болельщиков
    Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола вынес ряд решений по итогам матчей Кубка Украины и УПЛ. В числе наказанных клубов...
  • Гвардиола поддержал «Манчестер Сити» после решения независимой комиссии
    Гвардиола поддержал «Манчестер Сити» после решения независимой комиссии
    Бывший главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола публично поддержал клуб на фоне разбирательства по делу о нарушении финансовых правил...
  • «Манчестер Сити» может подать апелляцию по финансовому делу до 2 октября
    «Манчестер Сити» может подать апелляцию по финансовому делу до 2 октября
    Руководство «Манчестер Сити» сохраняет уверенность в том, что клуб сможет доказать свою невиновность по делу о нарушении финансовых правил АПЛ. Об...
  • Жезуш и Роналду встретились в отеле и уладили конфликт после матча с Норвегией
    Жезуш и Роналду встретились в отеле и уладили конфликт после матча с Норвегией
    Главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш и капитан команды Криштиану Роналду провели встречу в отеле в Мальмё после напряжённой ситуации,...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    • Лига Чемпионов
    • Лига Европы
    • Лига Конференций
    • Чемпионат Европы
    Информация
    Copyright © 2009-2026

    Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

    Авторизация close