Роналду отправится в Саудовскую Аравию и пропустит матч Португалии с Данией
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду покинул расположение национальной команды накануне матча Лиги наций с Данией. По информации Marca, в ближайшие часы 41-летний футболист отправится на своём частном самолёте из Мадрида в Саудовскую Аравию.
Португалия в четверг, 1 октября, проведёт матч 3-го тура Лиги наций в Лиге А. Команда Жорже Жезуша сыграет с Данией на стадионе «Паркен» в Копенгагене. При этом участие Роналду во встрече уже оказалось под вопросом.
Ранее сообщалось, что форвард покинул тренировочное занятие сборной. Сам Жезуш отрицал наличие конфликта с капитаном команды, однако на пресс-конференции тренер допустил, что Роналду может не принять участия в предстоящем матче.
Ситуация стала особенно заметной после предыдущей встречи Португалии с Норвегией. Роналду остался на скамейке запасных и не появился на поле, несмотря на то что проводил разминку. Матч завершился победой португальцев со счётом 2:1.
В первом туре Лиги наций нападающий принял участие во встрече с Уэльсом. Роналду провёл на поле 67 минут, однако результативными действиями не отметился. В матче против Норвегии футболист игрового времени не получил.
Теперь Роналду досрочно покинул расположение национальной команды. Его отъезд в Саудовскую Аравию произошёл непосредственно перед важной встречей с Данией, а окончательное решение по составу Португалии на игру должно быть принято тренерским штабом.
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